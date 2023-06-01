شروط قرض بنك ناصر لأصحاب المعاشات.. منها تقديم الرقم التأميني

أتاح بنك ناصر الاجتماعي، إمكانية الحصول على قرض لأصحاب المعاشات، ضمن الخدمات التي يقدمها في إطار التيسير على المواطنين لمواجهة الظروف الاجتماعية المتعددة، وتكون قيمة هذه القروض بحد أقصى 10 آلاف جنيه ودون فوائد، وبمصاريف إدارية بسيطة، تسدد على أقساط شهرية لمدة 3 سنوات، وتعدم حال وفاة المقترض، لذلك يتساءل البعض عن شروط قرض بنك ناصر لأصحاب المعاشات.

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، شروط قرض بنك ناصر لأصحاب المعاشات، وفقا لبنك ناصر الاجتماعي.

شروط قرض بنك ناصر لأصحاب المعاشات

وجاءت شروط قرض بنك ناصر لأصحاب المعاشات، كالتالي:

- يشترط تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن (سارية).

- يشترط تقديم الرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد.

- يشترط تقديم بيان مفردات مرتب ومعاش، للمقترض ومرتب الضامن.

- يشترط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 20 عاما، في حال كان بضمان المعاش الافتراضي.

- يشترط تحويل القسط أو المعاش على البنك.

- إذا كان المعاش المستحق، يشترط تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

- يشترط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 3 سنوات، إذا كان القرض بضمان المرتب.

- كما يشترط تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتحويل القسط أو المرتب على البنك.

أنواع قرض بنك ناصر الاجتماعي

1- قرض الزواج: يتم تقديم أصل وثيقة عقد قران بالنسبة للمسلمين أو الطوائف المسيحية، شرط ألا تزيد مدته عن 7 سنوات.

2- قرض العلاج: يتم تقديم شهادة طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

3- قرض الحالات الملحة والطارئة: يتم تقديم المستند الدال على الحالة التي يتقدم بها طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص.