شروط التقديم في وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2023 بالقاهرة الكبرى

بدأ عدد من الشباب والخريجين في سحب ملفات التقدم لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2023 بالقاهرة الكبرى، وذلك للمقيمين في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، ويستمر سحب الملفات حتى 7 أكتوبر الجاري.

مواعيد التقديم في وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2023

وأوضحت الشركة، في بيانها، مواعيد التقديم في وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2023، حيث بدأ سحب ملف التقديم اعتبارا من أمس 30 سبتمبر، ويستمر حتى السبت المقبل 7 أكتوبر الجاري، وذلك من مقر مراقبة صيانة غرب القاهرة في شارع رمسيس، بجانب نزلة كوبري أكتوبر، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا، ببطاقة الرقم القومي للمرشح.

ويبدأ تقديم الملف شامل كود التقديم للوظائف المعلنة بنفس مقر سحب الملف من الأحد الموافق 8 أكتوبر إلى 15 من نفس الشهر، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا.

ضوابط وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2023

وحذرت الشركة المتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2023 من أنه لن يُلتفت إلى الطلبات للمقدمة قبل أو بعد المدة المحددة للتقديم، وأنه لا يجوز ذكر أكثر من وظيفة في ملف التقديم، ولن يُلتفت لأي ملف يشمل أكثر من وظيفة.

وأوضحت الشركة، أن المتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2023 عليهم إرفاق صورة من شهادة الميلاد، وشهادة المؤهل الدراسي الموقف من التجنيد، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة رخصة القيادة للسائقين، وصورتين شخصيتين، على أن يتم متابعة الإعلان عن مواعيد ومكان الاختبارات للمستوفين للشروط على الموقع الرسمي الإلكتروني للشركة.

خريطة وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2023

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2023 بعقد مؤقت كالتالي:

- مهندس مشروعات تخصص مدني.

- مهندس صيانة ميكانيكية تخصص ميكانيكا.

- مهندس شبكات اتصالات تخصص اتصالات.

- مهندس صيانة كهربية تخصص كهرباء قوي.

- فني میکانیكا کهرباء تشغیل صرف وسلامة وصحه مهنية وصيانة حاسبات وأمين مخزن مؤهل فني مناسب.

- حارس أمن بالسلاح مؤهل فني مناسب.

- ممرضان مؤهل دبلوم تمريض.

شروط وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2023

وأوضح بيان الشركة أن شروط وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2023 المتاحة كالتالي:

- أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى، وسيتم استبعاد أي طلب خارج نطاق القاهرة والجيزة والقليوبية.

- يتم إثبات السكن بإيصال كهرباء أو مياه أو غاز بطاقة سارية من عام على الأقل.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 25 سنة في تاريخ الإعلان.

- تحديد الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.

- اجتياز الاختبارات المقررة تحريري وعملي ومقابلة شخصية.

- اجتياز الكشف الطبي.

- العمل بنظام الورديات بأي من مواقع الشركة لجميع مواقع ومحطات وقطاعات التشغيل والصيانة.

- العمل بنظام العقود المؤقتة.

- ممنوع منعاً باتاً النقل من الشركة قبل مرور 5 أعوام.