نجمة أفلام «مارفل» تدين الصمت حول ما يحدث في غزة: «التاريخ لن ينسى»

انضمت الممثلة الاسكتلندية كارين جيلان، نجمة عالم أفلام «مارفل» السينمائي، إلى قائمة المشاهير المطالبين بوقف إطلاق النار الفوري في غزة، كما أدانت صمت الحكومة البريطانية عن ما يحدث في فلسطين، وذلك عبر منشورات متعددة عبر حسابها على «إنستجرام»، منها «إذا لم نتصرف الآن التاريخ سوف يحكم علينا جميعا»، و«التاريخ لن ينسى التراخي.. الحكومة البريطانية تفشل في تمديد وقف إطلاق النار».

تضامن المشاهير مع الشعب الفلسطيني

وحرص عدد كبير من المشاهير حول العالم عن التعبير عن تضامنهم ودعمهم للشعب الفلسطيني أمام الأعمال الوحشية التي يتعرض لها المدنيين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، منهم النجم براين كوكس بطل مسلسل «Succession»، حيث نشر مقطع فيديو وهو يلقي مقطع من قصيدة «If I Must Die» للشاعر الفلسطيني رفعت العرعير، الذي رحل بعد كتابتها بأسابيع قليلة في إحدى الغارات الإسرائيلية على منزله في قطاع غزة.

نجوم الفن في العالم يدعمون القضية الفلسطينية

كما أعلنت النجمة الإسبانية بينيلوبي كروز تضامنها مع أهالي غزة، إذ نشرت صورة عبر خاصية «ستوري» عبر حسابها على «إنستجرام»، تطالب فيها بوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة، بينما تبرع المغني أبيل تسفاي المعروف باسم «ذا ويكند» بـ2.5 مليون دولار، لمساعدة الجهود الإنسانية التي يقوم بها برنامج الغذاء في قطاع غزة.