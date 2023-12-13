يواصل سعر اليورو اليوم الأربعاء 13-12-2023 في البنوك المصرية ثباته الذي عليه منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، مع توقعات باستمرار حالة الاستقرار في جميع البنوك المصرية حتى نهاية الشهر الجاري وذلك وفقاً لما أُعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وأوضح الموقع أنَّ سعر اليورو اليوم الأربعاء 13-12-2023 في البنوك المصرية يبلغ 33.50 جنيه للشراء و33.77 جنيه للبيع وذلك داخل البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

كما وصل سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر إلى 32.88 جنيه شراءً أما سعر البيع 33.03 جنيه.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وعن سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك القاهرة فقد وصل إلى 33.88 جنيه بيعًا و33.60 جنيه شراءً.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي إلى 33.12 جنيه للبيع و32.96 جنيه للشراء.