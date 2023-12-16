شيريهان تنعى المخرج أحمد البدري: «الموهوب المحترم»

نعت الفنانة شيريهان المخرج أحمد البدري، الذي رحل عن عالمنا، مساء أمس، عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد معاناته مع تداعيات بتر ساقه.

وكتبت شيريهان، عبر خاصية «ستوري» على حسابها بـ«إنستجرام»، قائلة «إنا لله وإنا إليه راجعون في المغفور له بإذن الله المخرج الإنسان الموهوب المحترم أحمد البدري».

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على جثمان المخرج الراحل أحمد البدري في مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، بعد صلاة الظهر، وفقا لما أعلنته عائلته.

تفاصيل الأزمة الصحية للمخرج أحمد البدري

وكان أحمد البدري تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، أدت إلى بتر ساقه اليسرى بالكامل ودخوله في غيبوبة بسبب تسمم في الدم وصعوبة التنفس وعدم انتظام السكر.

وكشف أحد أصدقاء المخرج أحمد البدري تفاصيل حالته الصحية، بعد بتر قدمه، حيث كتب منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك قائلًا: «بتر القدم بالكامل رجله الشمال كلها اتشالت، والسكر غير مستقر، والتنفس صعب جدا، وتسمم في الدم، هو في معهد ناصر اللي على الكورنيش في الرعاية المركزة».