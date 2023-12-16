وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات «سكن لكل المصريين» في القاهرة الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تقدم أعمال تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بالتجمع الثالث بالمدينة، التي يجري تنفيذها في إطار سياسة الدولة المصرية نحو توفير المسكن الملائم، لمختلف شرائح الدخل، وإقامة المجتمعات العمرانية المخططة.

5 آلاف وحدة سكنية جديدة

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن المشروع يضم 5328 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 90 مترا إلى 120 مترا للوحدة، ويتم تنفيذه تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز مدينة القاهرة الجديدة، لافتاً إلى أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت مرحلة متقدمة.

وأكد وزير الإسكان ضرورة الاهتمام بأصول الصناعة لأعمال الطرق والإسكان بالمشروع، وإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة لها، بجانب المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، والاهتمام بمستوى أعمال التشطيبات، وتنسيق الموقع العام، من أجل إخراج الوحدات السكنية بأفضل صورة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

222 عمارة في مشروع سكن لكل المصريين

وفي سياق متصل، أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، أنه تفقد ومسؤولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سير العمل بمشروع «سكن لكل المصريين» بالتجمع الثالث، لافتا إلى أن المشروع يجري تنفيذه كمحور إسكان جديد، ويضم 222 عمارة سكنية ومحالا تجارية وخدمات، وتم إنجاز نحو 75% من إجمالي حجم المشروع.

وواصل رئيس الجهاز، الجولة بالمرور على مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض، وتم التأكيد على ضرورة تكثيف الأعمال، والانتهاء من تنسيق الموقع، وأعمال الطرق والزراعة بالمنطقة، كما تابع أعمال الطرق بحي جاردينيا بالتجمع الثالث.

حملات لرفع الإشغالات وإزالة مخالفات البناء

وعلى صعيد آخر، واصل جهاز مدينة القاهرة الجديدة شن حملات لرفع الإشغالات وإيقاف مخالفات البناء، حيث تم شن حملة مكبرة لرفع جميع الإشغالات والتعديات بإسكان الشباب الشمالي والشباب الجنوبي والمجاورات بالتجمع الأول، وتم التحفظ على جميع الإشغالات بمخازن الجهاز، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

كما تم شن حملة بشارع الـ90 الجنوبي وحي الأندلس بالتجمع الثالث لرفع الإشغالات وعربات بيع المشروبات والمأكولات والباعة الجائلين، وتنفيذ حملة لرفع الإشغالات ومخالفات الباعة الجائلين بالحي الثالث بالتجمع الخامس، بجانب إيقاف الشروع في زيادة غرف السطح عن النسبة البنائية بالقطعة 88 البنفسج 4، والشروع في عمل مصنع بالبدروم بالقطعة 55 بنفسج 8.

ورصدت الحملة أعمال بناء مخالف بالروف بالقطعة رقم 11 منطقة 9004 بمجاورة 9 بالحي الجنوبي، وتم التعامل على الفور وإزالة المباني بالروف بمعرفة الإدارات المختصة بالتعاون مع الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية.