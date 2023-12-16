إزالة فورية لبناء مخالف ومنع إقامة سوق عشوائية في المنتزه بالإسكندرية

أكد اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، أن الحي شن حملات مكبرة نفذتها لإيقاف أعمال بناء مخالف بشارع السلام الموازي لشارع المستجد، وتم التحفظ على كمية من الأخشاب والمعدات وإزالة الحوائط، تنفيذا للقانون في هذا الشأن.

إزالة بناء مخالف

وأشار رئيس حي المنتزه أول، إلى أنه تم تم فك شدة خشبية لحجرة في 21 شارع المستجد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لفرض هيبة الدولة وتنفيذ القرارات المنظمة لعمليات البناء، وعدم السماح بالبناء المخالف حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وإزالة المخالفات في مهدها.

استجابة فورية لشكاوى المواطنين

وأوضح رئيس حي المنتزه أول، أن الإدارات التنفيذية تحركت إلى منطقة الفضالي وشارع البكباشي العيسوي لمنع إقامة الأسواق العشوائية، وإزالة كل الإشغالات استجابة لشكاوى المواطنين، على أن تستمر المتابعة اليومية لمنع إقامة أي أسواق عشوائية بالحي تسبب تعطيل لحركة المرور.