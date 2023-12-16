«الإسكان» تتابع توسعة «محور سفنكس» وربطه بـ«الضبعة والطريق الإقليمي»

تفقد المهندس أحمد إبراهيم أنور رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، أعمال استكمال مشروع محور «سفنكس»، وتوسعته ليصبح بعرض 5 حارات مرورية بعد ربطه بمحوري الضبعة، والطريق الإقليمي، يرافقه المهندس طارق زكي نائب رئيس الجهاز، ومسؤولو الجهاز والمشروعات.

محور سفنكس

وتابع مسؤولو الجهاز سير الأعمال بمحور سفنكس، التي تشمل مشروع التغذية الكهربائية لإنارة المرحلة الأولى، وذلك في إطار المتابعة الدورية لدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

فرص استثمارية

كما تابع رئيس الجهاز، مخطط الفرص الاستثمارية التي جرى طرحها بمنطقة الخدمات الواقعة على محور سفنكس، إذ جرى طرح مدرسة دولية على مساحة 22 ألف متر مريع، ومستشفى تخصصي على مساحة 14650 مترا خلال شريط مساحي بعرض 200 متر على امتداد محور سفنكس.

وأشار المهندس أحمد إبراهيم أنور، إلى أن الإدارات المعنية بالجهاز قامت بتنسيق حملة إزالة أسفرت عن إزالة مبانٍ عشوائية بقطعة أرض بمنطقة الريف الأوروبي، بجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مخالفات البناء بدون ترخيص بالمدينة.

كما شدد رئيس الجهاز على الإدارات المعنية بضرورة استمرار حملات الإزالة، ورفع التعديات عن أراضي الدولة، والبناء بدون ترخيص.