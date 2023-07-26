كل ما تريد معرفته عن «سفنكس الجديدة».. تضم مدينة إنتاج إعلامي

تواصل الدولة تنفيذ مدينة سفنكس الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، وذلك ضمن خطة التوسع العمراني التي تتبناها القيادة السياسية، حيث أنها ذات طبيعة خاصة تجعلها متميزة عن غيرها من المدن الأخرى، وتستوعب الاستصلاح الزراعي، والتنمية العمرانية على نطاق واسع، فهي وجهة لإقامة المشروعات الاقتصادية العملاقة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، المزيد عن تفاصيل مدينة سفنكس الجديدة، بحسب ما كشفته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمركز المصر للفكر والدراسات الاستراتيجية.

تفاصيل مدينة سفنكس الجديدة

- إحدى مدن الجيل الرابع.

- أعلنت وفقا للقرار الوزاري 910 بتاريخ 1 نوفمبر 2020.

- تقع مدينة سفنكس الجديدة على مساحة 73284 فدانا.

- من المخطط أن تستوعب 1.3 مليون نسمة.

- عدد السكان الحالي 41477 نسمة.

- مساحتها 6 أضعاف مدينة الشيخ زايد.

- تضم مدينة سفنكس مناطق سكنية وأنشطة زراعية ومراكز خدمية.

- تضم مدينة إنتاج إعلامي.

- تضم مناطق لوجيستية وصناعية ضخمة في جنوب غرب المدينة.

- تضم مدينة سفنكس فرص استثمارية واسعة ومتنوعة.

- تمتاز بموقعها الذي يتوسط محافظة القاهرة والجيزة والمنوفية، بالإضافة إلى أنها قريبة من مدينة 6 أكتوبر، وعلى بعد كيلومترات من مدينة الشيخ زايد.

- تقع المدينة على بعد 30 دقيقة فقط عن الأهرامات والمتحف المصري الكبير.

- مطار سفنكس الدولي يقع في نطاق المدنية.

- جاري إنشاء المدينة على الطرز المعمارية العالمية.

- تعد المدينة مصدر جذب سكاني.

- تضم حدائق إقليمية بطول وجهتها على محور الضبعة.

- تم الانتهاء من تشغيل هايبر وان على مساحة 49000 متر مربع.

- تضم مدينة سياحية ثقافية تراثية.

- يمر بالمدينة الطرق المحورية التالية «طريق مصر اسكندرية الصحراوي، محور روض الفرج، محور تحيا مصر، الدائري الأوسطي، الدائري الإقليمي».