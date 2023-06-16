مطار سفنكس الدولي يستقبل أول رحلة لطيران «Fly Nas»

استقبل مطار سفنكس الدولي، اليوم الجمعة، أول رحلة لطيران فلاي ناس القادمة من مطار جدة بالمملكة العربية السعودية والتي تحمل على متنها 114 راكبا.

ومن جانبه وجه الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، رسالة ترحيب بالطائرة وبشركة فلاي ناس ووجه تعليمات للمطار بتقديم كافة الخدمات الممكنة لطاقم الطائرة والركاب.

وجرى استقبال الطائرة بتقليد Water Salute للتعبير عن الترحيب بالطائرة، وقام فريق العلاقات العامة بالمطار بالترحيب بالركاب ومساعدتهم في إنهاء إجراءات الوصول، وقد تم وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع رحلات أسبوعيا.

واحتفلت إدارة المطار بطيران فلاي ناس وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة إيرو سيرفس و مدير عام قطاع إفريقيا للعمليات بفلاي ناس.