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مطار سفنكس الدولي يستقبل أول رحلة لطيران «Fly Nas»

كتب:

أيمن حمزة
08:50 م | الجمعة 16 يونيو 2023
طيران Fly Nas بمطار سفنكس الدولي

طيران Fly Nas بمطار سفنكس الدولي

استقبل مطار سفنكس الدولي، اليوم الجمعة، أول رحلة لطيران فلاي ناس القادمة من مطار جدة بالمملكة العربية السعودية والتي تحمل على متنها 114 راكبا.

ومن جانبه وجه الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، رسالة ترحيب بالطائرة وبشركة فلاي ناس ووجه تعليمات للمطار بتقديم كافة الخدمات الممكنة لطاقم الطائرة والركاب.

وجرى استقبال الطائرة بتقليد Water Salute للتعبير عن الترحيب بالطائرة، وقام فريق العلاقات العامة بالمطار بالترحيب بالركاب ومساعدتهم في إنهاء إجراءات الوصول، وقد تم وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع رحلات أسبوعيا.

واحتفلت إدارة المطار بطيران فلاي ناس وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة إيرو سيرفس و مدير عام قطاع إفريقيا للعمليات بفلاي ناس.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.