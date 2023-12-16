تقرير الطب الشرعي يكشف تفاصيل جديدة عن وفاة بطل «Friends»

كشف مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية، تفاصيل جديدة حول وفاة النجم ماثيو بيري بطل مسلسل «Friends»، حيث كشف أنه كان بعيدا عن المخدرات لمدة 19 شهرا قبل وفاته، وذلك وفقا لتشريح الجثة، وتم العثور على مادة «الكيتامين» في جسده.

وأشار التقرير، إلى أن ماثيو بيري كان يحصل على علاج بحقن الكيتامين، وأن علاجه الأخير تم قبل أسبوع ونصف من وفاته، ومع ذلك، أشار الطبيب الشرعي إلى أن الكيتامين الموجود في نظامه عند الوفاة لا يمكن أن يكون من هذا العلاج الذي تناوله في السابق، لأن عمر الكيتامين هو 3 إلى 4 ساعات، أو أقل، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول».

الأسباب وراء وفاة ماثيو بيري

«تكشف المستويات العالية من الكيتامين الموجودة في عينات دمه بعد الوفاة، أنها سببت الإفراط في تحفيز القلب والأوعية الدموية»، حسبما ذكر الطبيب الشرعي في التقرير، متابعا: «مما يساهم في احتمالية غرقه في حوض السباحة عندما فقد وعيه».

وذكر تشريح الجثة أن «بيري» توفي بسبب التأثيرات الحادة للدواء، كما تم إدراج الغرق ومرض الشريان التاجي وتأثيرات البوبرينورفين (دواء يستخدم لعلاج اضطراب استخدام المواد الأفيونية) كعوامل مساهمة أدت إلى وفاته.

ماهو الكيتامين

الكيتامين هو انفصالي له بعض تأثيرات الهلوسة، وفقًا لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، ويتسبب في تشويه إدراك البصر والصوت ويجعل المستخدم يشعر بالانفصال وعدم السيطرة، ويمكن أن يسبب حالة من التخدير (الشعور بالهدوء والاسترخاء)، وعدم القدرة على الحركة، وتخفيف الألم، وفقدان الذاكرة.