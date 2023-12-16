وظائف خالية لحديثي التخرج في بنك مصر.. الشروط وطريقة التقديم

أعلن بنك مصر عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لحديثي التخرج، في جميع فروعه بالقاهرة والمحافظات، وفيما يلي نستعرض الشروط الخاصة بالتقديم.

شروط التقديم على وظائف بنك مصر

وترصد «الوطن» الشروط الخاصة للتقديم على وظائف بنك مصر، كما يلي:

1- يجب على المتقدم لشغل وظيفة بنك مصر ألا يتعدى عمره 30 عامًا.

2- يجب أن يكون المتقدم من الدفعات الخاصة بعام 2018 حتى 2023 فقط.

3- يجب أن يقل التقدير الخاص للمتقدم للحصول على الوظائف عن جيد.

4- يجب أن يكون على دراية تامة ببرامج الميكروسوفت أوفيس.

الوظائف المطلوبة في بنك مصر

وتمثلت الوظائف المطلوبة في بنك مصر فيما يلي:

1- خدمة العملاء.

2- التسويق.

3- متخصص في الاستثمار والتمويل.

4- إدارة الموارد البشرية.

5- إدارة المهمات.

6- موظف للعلاقات الدولية.

ويمكن للشخص الراغب في التقديم والالتحاق بالوظائف المُعلنة إرسال السيرة الذاتية على الموقع الخاص بالبنك من خلال اللينك BMrecruitment@banquemisr.com.

وأعلن البنك أنه يجب على المتقدمين المهتمين بالالتحاق بالوظائف المُعلن عنها تفقد الموقع الإلكتروني للبنك، لمطالعة «مجالات التعيين الرئيسية» للتحقق من الوظائف الشاغرة من خلال الصفحة على LinkedIn، والذي سيكون التقديم من خلاله.