س و ج.. كل ما تريد معرفته عن وظائف بنك مصر 2023 لحديثي التخرج

رد بنك مصر من خلال صفحة البنك على موقع الوظائف LinkedIn، على الأسئلة المتكررة الخاصة بالوظائف الشاغرة التي أعلن عنها لحديثي التخرج، بفروعه في القاهرة، والمحافظات، وذلك للعمل كممثلي للخدمات المصرفية، والتأكد من أن جميع المعاملات تتماشى مع سياسات البنك، وتنفيذ مجموعة متنوعة من المعاملات والخدمات الأخرى.

وجاءت أبرز الأسئلة على النحو التالي:

كيف يُمكنني التقدم للانضمام في بنك مصر؟

- يجب على المتقدمين المهتمين تفقد موقعنا الالكتروني «مجالات التعيين الرئيسية» للتحقق من الوظائف الشاغرة من خلال صفحتنا على LinkedIn والتقديم يكون عبر LinkedIn.

إذا لم أجد وظيفة عبر الموقع الإلكتروني، هل يُمكنني التقدم على أي حال؟

- نعم، يمكنك تفقد الوظائف الشاغرة من خلال صفحتنا على LinkedIn والتقديم يكون عبر LinkedIn.

كما يمكنك أيضًا إرسال سيرتك الذاتية المحدثة على BMrecruitment@banquemisr.com وسنحتفظ بها في قاعدة بياناتنا للرجوع إليها في المستقبل.

كم مرة / فرصة تتاح لي في الاختبار التقييمي؟

- لديك فرصة 1 للاختبار، ولذلك يجب أن تكون مستعدا جيدا له.

متى يصلني الرد بعد التقدّم؟

- سيصلك تأكيد من بنك مصر باستلام طلبك في خلال 48 ساعة، ومن ثم يتم التواصل معك بحال مطابقة مؤهلاتك وخبراتك للوظيفة الشاغرة.

هل يجب أن يكون لدي خبرة في العمل بالقطاع المصرفي للتقدم إلى بنك مصر؟

- هذا يعتمد على الوظيفة أو المنصب الذي تتقدم لشغلِه العديد من المناصب الفنية / التقنية تتطلب خبرة في مكان أو وظيفة مماثلة، على عكس بعض الوظائف الأخرى التي لا تشترط ذلك.