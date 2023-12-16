رئيس اتحاد رياضات المكفوفين بعد الفوز بأفريقيا: صناعة البطل ليست سهلة

علق الدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد المصري لرياضة المكفوفين، على فوز المنتخب ببطولة أفريقيا لكرة الهدف والتأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024، مؤكدًا أن هذا الأمر انعكاس لمستوى اللاعبين الذين ظهروا عليه، وبخاصة أنهم كانوا مصرين على تحقيق إنجاز كبير في البطولة، بعدما انخرط في معسكرات داخلية ومنافسات خارجية كثيرة.

صناعة البطل ليست مسألة بسيطة على الإطلاق

وقال رئيس الاتحاد المصري لرياضة المكفوفين، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «منتخب مصر حصل على إعداد تجهيز طويلة، حيث إن صناعة البطل ليست مسألة بسيطة على الإطلاق، ولا توجد بطولة أهم من البطولات المؤهلة للأولمبياد».

الأولمبياد من أهم المنافسات

وتابع رئيس الاتحاد المصري لرياضة المكفوفين: «الأولمبياد من أهم المنافسات التي يفخر بها أي رياضي أو إداري أو مسؤول، ونتمنى تحقيق شيء رائع في الأولمبياد، هذا المنتخب حصل على إعداد وتجهيز منذ دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، نحن لا نتحدث كثيرا، لكننا مستمرون في العمل، المقدمات تؤدي إلى نتائج، والبطولة ستكون صعبة وعنيفة والمنافسة شرسة وإن كانت نزيهة وشريفة».