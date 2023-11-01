محافظ مطروح يدعم فريق الصم وضعاف السمع في دوري البارالمبية (صور)

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لفريق ذوي الهمم وجميع المواهب المتميزة بمطروح لإعلاء اسم المحافظة، خلال لقاء المحافظ مع فريق نادى مطروح للصم والبكم لكرة القدم والذى يشارك في دورى البارالمبية لتصفيات الصعود للدورى الممتاز مع تصدر نادى مطروح حتى الآن لمجموعته التى تضم فرق نادى شباب بروجو ونادي النصر بالإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة والنائب رزق جالى عضو مجلس النواب، والكابتن حمد فرج ادريس رئيس مجلس إدارة نادى مطروح الرياضى، ومحمد صبري رئيس جمعية ذوى الهمم من الصم ومحمد البيلى مترجم لغة الاشارة.

استضافة ضيوف مطروح الرياضيين

ووجه رئيس نادى مرسى مطروح الشكر لللواء خالد شعيب محافظ مطروح على اهتمامه الدائم وتواصله المستمر مع أبناء مطروح في جميع المجالات، لافتا إلى أن النادي على استعداد دائم لاستضافة ضيوف المحافظة الرياضيين من خارج المحافظة.

رفع كفاءة منشآت نادى مطروح

وصدّق محافظ مطروح على توفير أتوبيس لنقل الفريق إلى الإسكندرية للعب المباراة القادمة مع فريق النصر وكذلك التوجيه بحصر مطالب واحتياجات رفع كفاءة منشآت نادى مطروح الرياضى لمخاطبة وزارة الشباب والرياضة وكذلك الجهود المجتمعية للإسراع في أعمال الصيانة اللازمة ليليق بالمحافظة واستضافة ضيوف مطروح.