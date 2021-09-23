السيسي يكرم الفائزين بميداليات في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يكرّم صباح اليوم في قصر الاتحادية، اللاعبين واللاعبات والمدربين الذين حققوا ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020».

ونجحت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية المشاركة في طوكيو 2020، في الحصول على ست ميداليات.

فاطمة عمر تفوز بالميدالية الفضية

فازت الرباعة فاطمة عمر، بالميدالية الفضية في فئة وزن 67 كيلوجرامًا، وهي أول امرأة تفوز بست ميداليات متتالية في الألعاب الأولمبية لذوى الهمم في رفع الأثقال.

محمود صبري يفوز بالفضية

وفاز محمود صبري بالميدالية الفضية في وزن 72 كيلوجرامًا، بعد فوزه على نظيريه البريطاني والصيني في دوره الألعاب البارالمبية، كما فازت رحاب أحمد بالميدالية الفضية في رفع الأثقال، وفاز محمد صبحي بميدالية برونزية في رفع الأثقال.

شريف عثمان يحصد فضية

وفاز شريف عثمان بميدالية الفضية في فئة وزن 59 كيلوجراماً، فيما فاز هاني عبد الهادي، 41 عاما، بالميدالية البرونزية.

وكانت مصر قد شاركت في الدورة البارالمبية، بـ 49 لاعبا ولاعبة، تنافسوا خلالها على 8 ألعاب، وهي «رفع الأثقال، والكرة الطائرة جلوس، والباراتايكوندو، وكرة الهدف سيدات، وألعاب القوى، والسباحة، والريشة الطائرة، وتنس الطاولة».

منافسات السباحة البارالمبية

كما حصلت السباحة البارالمبية ملك عبد الشافي، لاعبة المنتخب الوطني للسباحة، على المركز الـ 8 في ترتيب منافسات 100 م صدر، الفئة الطبية sB7، بزمن قدره 2:14.68 دقيقة، خلال منافسات الدور النهائي.