عاجل.. تراجع أسعار طن الذرة الصفراء اليوم

تراجع سعر طن الذرة الصفراء اليوم بنحو 100 جنيه للذرة البرزيلي، وسجل سعر الطن نحو 14 ألفا و700 جنيه بتراجع بلغت قيمته 100 جنه للطن، بينما سجل سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتيني نحو 15 ألفا و500 جنيه بتراجع 300 جنينه في الطن.

سعر طن الذرة الصفراء عالميا

وبحسب بوابة مجلس الوزراء للأسعار، فإنّ سعر طن الذرة البيضاء الفرنسي سجلت نحو 213 دولارا للطن، بينما سجل سعر طن الذرة البيضاء البرازيلي نحو 221 دولارا للطن، فيما بلغ سعر طن فول الصويا الأمريكي نحو 500.5 دولار.

أسعار الحبوب عالميا

- سجل سعر طن القمح الأبيض لين فرنساوي نحو 244 دولارا للطن.

- سجل سعر طن قمح أمريكي شتوي ناعم نحو 251 دولارا للطن.

- بلغ سعر طن قمح أسترالي صلب فوري 257 دولارا للطن.

- فيما بلغ سعر طن قمح شنغاهاي فوري 244 دولارا للطن.

أسعار الأرز عالميا اليوم

- سجل سعر الأرز التايلاندي الطويل نحو 565 دولارا للطن.

- سجل سعر الأرز الفيتنامي نحو 620 دولارا للطن.

- بلغ سعر الأرز التايلاندي فئة أولى 585 دولارا للطن.

- استقر سعر طن الأرز الباكستاني عند نحو 545 دولارا للطن.