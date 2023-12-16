انطلاق فعاليات أسبوع أئمة الحديث في مسجد السادة الشهاوية بكفر الشيخ غدا

تطلق مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات أسبوع أئمة الحديث الثاني، غداً الأحد، بمسجد السادة الشهاوية بقرية برنبال التابعة لمركز مطوبس، في ضوء الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

انطلاق أسبوع أئمة الحديث الثاني بمسجد السادة الشهاوية

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، إنّ وزارة الأوقاف تُطلق أسبوع أئمة الحديث الثاني، بمسجد السادة الشهاوية بقرية برنبال التابعة لمركز مطوبس، اعتباراً من غد الأحد حتى الثلاثاء المقبل، على مدار 3 أيام، بإشراف ومتابعة الشيخ عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالمديرية.

محاضرات على مدار 3 أيام

وأشار «بسيوني»، إلى أنّه يتم عقد محاضرات على مدار 3 أيام بعد صلاة العشاء مباشرةً في الفترة من 17 وحتى 18 ديسمبر 2023، وتتناول الحديث عن موضوعات «الإمام الترمذي رحمه الله - الإمام النسائي رحمه الله - الإمام ابن ماجة رحمه الله»، ويُحاضر بها عدد من الأئمة والخطباء بإدارة أوقاف مطوبس بحري، فضلاً عن تلاوات قرآنية وابتهالات دينية لعدد من القراء والمبتهلين.