أبرز مناصب أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

أعلن الديوان الأميري الكويتي، وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد أكثر من 3 أعوام أمضاها على رأس الدولة.

وقال الديوان الأميري في بيان: «ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت».

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، المناصب التي تولاها الشيخ نواف الأحمد الصباح، وصولا إلى أمير الكويت، وفق قناة «القاهرة الإخبارية».

- عُين محافظا لمنطقة حولي، في 12 فبراير 1962.

- تولى حقيبة وزارة الداخلية، في 19 مارس 1978.

- تولى منصب وزير الدفاع، في 26 يناير 1988.

- جرى تكليفه بتولي حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في 2 أبريل 1991.

- تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني، في 16 أكتوبر 1994.

- تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في 16 أكتوبر 2003.

- تولى ولاية العهد، في 20 فبراير 2006.

- تولى مقاليد الحكم أميرا لدولة الكويت، في 29 سبتمبر 2020.

- تعهد خلال أداء اليمين الدستورية، بالحفاظ على «رفعة الكويت وحماية أمنها واستقرارها».