النقل تكشف تفاصيل تطوير محطة الملك فؤاد بكفر الشيخ.. «هدية الحكومة للأهالي»

أكدت وزارة النقل، أن مكتب بريد محطة الملك فؤاد بكفر الشيخ سيقدم خدمات مميزة لأهالي المحافظة، موضحة أنه جرى تطوير وإعادة ترميم ورفع كفاءة محطة الملك فؤاد، ويأتي ذلك في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير كافة محطات السكك الحديدية على مستوي الجمهورية ومنها المحطات التى تدخل ضمن مبادرة حياة كريمة، وكذلك تطوير كافة المحطات التاريخية والأثرية مشيرة إلى الانتهاء من تطوير المحطة التاريخية بالمنتزة بالتوازي مع وصيانة وترميم قطار الملك فاروق وحيث أصبحت المحطة مزارا تاريخيا وسياحيا.

وأعلنت وزارة النقل في تقرير لها، أنه تم وضع مخطط لإنشاء محلات تجارية ومباني إدارية وعيادات وصيدليات بالأراضي الملاصقة للمحطة، وبنفس الطراز المعماري الخاص بها لخدمة أهالي مدينة كفر الشيخ وهي هدية من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لأهالي كفر الشيخ.

وأضافت أن هذا الافتتاح يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتنسيق والتعاون بين جميع أجهزة الدولة للسعي نحو الجمهورية الجديدة، والتي تهدف إلى العمل على رفع كفاءة كافة أجهزة ومرافق الدولة والارتقاء بحياة المواطنين وتقديم لأعلى مستوى من الخدمات لهم وفي إطار حرص وزارة النقل على إعادة تأهيل المحطات التاريخية مع الحفاظ على قيمتها التراثية وتوظيفها بما يعود بمردود إيجابى على المواطنين، وذلك تأكيدا على اهتمام الدولة ببناء مجتمع حديث ارتكازا على تاريخ عريق.

جدير بالذكر أن أعمال ترميم وصيانة وتطوير المحطة تمت باستخدام أحدث أساليب الاستدامة مع الحفاظ على تراثه المعماري الفريد والهُوية المصرية، كمبنى أثري من طراز فريد وذلك بالتعاون بين وزارة النقل والمحافظة، ووزارة الآثار المصرية.