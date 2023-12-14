«النقل» تشرح لطلاب «هندسة المنصورة الأهلية» فكرة مشروع المونوريل

كشفت وزارة النقل، عن لقاء قياداتها بمركز السيطرة والتحكم بمونوريل غرب النيل، بوفد من طلاب كلية الهندسة بجامعة المنصورة الأهلية ممن يزورون مشروع المونوريل، في ضوء التنسيق المستمر بين وزارة النقل والجامعات المصرية لتنفيذ زيارات للطلاب من مختلف الجامعات، لمعرفة إنجازات وطنهم والمشروعات الحديثة التي يتم تنفيذها لإحداث نقلة نوعية كبيرة في وسائل النقل والمواصلات بمصر، خاصة وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة، ليكونوا داعمين لوطنهم ومشاركين في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مميزات المونوريل

واستمع الطلاب خلال زيارتهم إلى شرح من مدير المشروع بشأن خصائص ومميزات المونوريل، الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة، ويمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي التي تتسم بأنّها وسائل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفّض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلا من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات، ‏حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية (صديق للبيئة).

خطوط المترو

ويتم تنفيذ المونوريل في الأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي، ويتميز بإمكانية تنفيذه في الشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات أفقية كبيرة، ولا يحتاج إلى تعديلات كثيرة في المرافق، كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات إلى حد كبير.

ووفق الوزارة، يتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي في الجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها ولا يشغل أي أجزاء من الشارع، ما يعني عدم تأثر حركة المرور بهذه الشوارع.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بزيارة مشروع المونوريل الذي يعد أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة، والتي ستوفر أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

خطة الاستغلال التجاري

وأشارت الوزارة إلى تنفيذ خطة الاستغلال التجاري للمشروعين «مونوريل غرب وشرق النيل»، سواء عن طريق الإعلانات التي توضع على أعمدة المونوريل أو المحطات ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل للاستغلال التجاري الأمثل لجميع المشروعات لتحقيق عائد مادي يساهم في تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب واستدامة تلك المشروعات.