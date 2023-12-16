محافظ المنوفية: تحصين 326 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تحصين 326 ألفا و514 رأس ماشية وأغنام بنطاق المحافظة، منذ بدء العمل بالحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة التي انطلقت في 19 نوفمبر الماضي.

تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية بالمنوفية

كما أكد أن اللجان تباشر عملها يوميا من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن، فضلا عن تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية بأهمية التحصين لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية.

يأتي هذا في إطار جهود الدولة المكثفة للنهوض بالثروة الحيوانية وتنميتها والوصول بها للمستوى الاقتصادي لرفع مستوى معيشة الفلاح، وانطلاقا من تنفيذ الخطة القومية لتوفير كافة التحصينات اللازمة لحماية الثروة الحيوانية من الأوبئة والأمراض المعدية المستوطنة وذلك لخلق بيئة غذائية آمنة.

محافظ المنوفية يوجه بتسهيل عمل الحملة القومية

ووجه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية، بتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية باستمرار الإعلان عن الحملة للتوعية بأهمية التحصين حفاظاً على الثروة الحيوانية، مناشداً جموع المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والأمراض المستوطنة حفاظاً على الثروة الحيوانية وتنميتها.