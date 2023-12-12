بطول كيلومتر.. أكبر علم يزين محيط لجان الانتخابات في المنوفية

زين أكبر علم لمصر، محيط لجنة قرية كفر ربيع الانتخابية بمحافظة المنوفية، بطول كليومتر، وعبر الأهالي عن حبهم الكبير لمصر من خلال تجهيزه، ليكون في استقبال جموع المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في العُرس الديمقراطي والإستحقاق الدستوري.

والتقط المواطنون في محيط اللجان الانتخابية بالقرية صورا، وفي الخلفية أكبر علم لمصر، وقال محمد أبوحسين، أحد الشباب، إن القرية تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، باعتبارها إحدى القرى الكبرى، وصاحبة كتلة تصويتة مرتفعة، مشيرا إلى أن فئات الشعب المصري كافة تشارك في الانتخابات، والتعبير عن رأيهم في اختيار رئيس مصر القادم.

شاب: أهالي القرية خرجوا عن بكرة أبيهم

وأشار «أبو حسين» في حديثه مع «الوطن»، إلى أن علم مصر بطول 1000 متر جرى تجهيزه خصيصا للاحتفال به في الانتخابات الرئاسية، خاصة في ظل التحديات التي تمر بها مصر، موضحا أن كل فئات الشعب المصري حريصة على المشاركة، خاصة الشباب.

وقال محمد محمود، أحد شباب القرية، إن الإنتخابات الرئاسية عُرس ديمقراطي كبير يشارك فيه الملايين من الشعب المصري، ومن بينهم أهالي قرية كفر ربيع التي خرجت عن بكرة أبيها تحت شعار «في حب مصر»، مشيرا إلى أن الشعب المصري يقف مع بلده، ولا يتردد في دعمها بأي وقت.

وتابع: «الشباب والسيدات أكثر المشاركين في الانتخابات الرئاسية بالقرية»، موضحا أن هناك عشرات المتطوعين يساهمون في تسهيل تصويت الناخبين بالاستحقاق الدستوري.