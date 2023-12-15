رصف عدة شوارع وطرق في مراكز محافظة المنوفية

تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بالمنوفية، أعمال فرد وتسوية طبقة السن بشارع داير الناحية بقرية كفر الشبع بالوحدة القروية بدراجيل، بطول 1870 مترا، وكذلك أعمال قطع الفرمة بشارع داير الناحية بقرية كفر دنشواي بالوحدة القروية بزاوية الناعورة، بطول 1350 مترا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، أعمال وضع طبقة السن وتسويتها بشارع كلية الهندسة بإجمالي أطوال 300 متر، حيث جار العمل على قدم وساق للانتهاء من رصف 4 مناطق رئيسية بنطاق المدينة بقيمة إجمالية 16 مليونا و802 ألف جنيه، وذلك في منطقة عزبة المحطة ومنطقة عزبة القشلا وشارع محمد فريد، كونها مناطق حيوية وهامة بالمدينة.

الانتهاء من رصف طرق في مدينة شبين الكوم

وفي نطاق حي شرق شبين الكوم، أشار رئيس الحي إلى أن الانتهاء من أعمال طبقة الرصف النهائية للطريق الرابط بين أرض المهبط ومحور صلاح خطاب بطول 300 متر، بتكلفة مليون جنيه، وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتيسير حركة المركبات.

وقال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، إنه تم الانتهاء من أعمال رش البيتومين اللاصقة استعدادا لأعمال الرصف النهائي بشارع بورسعيد ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.