تنظيم 41 فعالية ثقافية وفنية في قرى ومراكز المنوفية خلال ديسمبر

أكد أحمد فوزي مدير عام ثقافة المنوفية، أنه تم تنظيم 41 فاعلية من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك طوال شهر ديسمبر الحالي، بهدف ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع لتربية النشء وتأهيلهم ثقافياً وذهنياً وتحصين وعيهم من الأفكار المتطرفة.

الأنشطة الثقافية في محافظة المنوفية

وأضاف مدير ثقافة المنوفية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من الفعاليات خلال النصف الأول من الشهر الحالي ومنها ندوة للمرأة بعنوان «دور المرأة في تنمية القرية المصرية» ببيت ثقافة تلا، ومحاضرة بعنوان «أهمية اللغة العربية في حياتنا» ببيت ثقافة سنتريس، وندوة بعنوان «الصحة النفسية وتأثيرها على التحصيل الدراسي» ببيت ثقافة سرس الليان وغيرها من الفعاليات.

محاضرات وندوات متنوعة بقصور الثقافة

كما سيتم عقد يوم 18 ديسمبر محاضرة بعنوان «أهمية القراءة في حياتنا المعاصرة» ببيت ثقافة سنتريس، ومحاضرة بعنوان التعليم التطوعي ببيت ثقافة منوف، ومحاضرة بعنوان «الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية» ببيت ثقافة الشهداء، ومحاضرة للشباب بعنوان «الأصول الجوهرية للحياة الديمقراطية» بقصر ثقافة السادات، وفي يوم 20 ديسمبر سيتم عقد محاضرة بعنوان «دور الشباب في النهوض بالدولة» ببيت ثقافة تلا، ومحاضرة بعنوان «كيف ينشأ الإرهاب في المجتمعات» بمكتبة قورص، وفي يوم 21 ديسمبر سيتم عقد محاضرة فنية بعنوان «الفن المصري القديم» ببيت ثقافة الماي.

كما سيتم عقد محاضرة ببيت ثقافة بركة السبع تحت عنوان «دور المرأة في التنمية»، ومحاضرة بعنوان «لغة الضاد لغة القرآن الكريم» ببيت ثقافة دنشواي، ومحاضرة بعنوان «الوعي وثقافة قبول الآخر» ببيت ثقافة الروضة، وفي يوم 25 ديسمبر سيتم عقد محاضرة بعنوان «اللغة العربية لسان العرب» ببيت ثقافة الباجور، ويوم 26 ديسمبر سيتم عقد محاضرة بعنوان «مصر وقضايا الاغتيالات السياسية» ببيت ثقافة الشهداء، ويوم 27 ديسمبر سيتم تقديم عرض لفرقة المنوفية للموسيقى العربية بقصر ثقافة شبين الكوم.