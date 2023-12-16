سعر جرام الذهب في منتصف تعاملات اليوم السبت 16-12-2023.. عيار 21 بكم؟

سجل سعر جرام الذهب في السوق المحلية استقرارا كبيرا خلال تعاملات اليوم السبت 16-12-2023، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، ويعد عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين من أجل الزينة والادخار.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في محال الصاغة نحو 2885 جنيها، ذلك دون إضافة المصنعية وضريبة القيمة المضافة، وفق الأسعار المعلنة على المنصة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً نحو 3297 جنيها دون إضافة الضريبة أو المصنعية، وهو العيار الذي يتم من خلاله تصنيع السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2473 جنيها، وسعر عيار 14 نحو 1923 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب 23 ألف جنيه و80 جنيهًا، فيما سجل سعر الأونصة 2018 دولارًا.