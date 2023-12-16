جدول امتحانات المهام الأدائية لصفوف المرحلة الابتدائية بـ«أزهرية الدقهلية»

أعلنت المنطقة الأزهرية بالدقهلية جدول امتحانات المهام الأدائية لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في مختلف المعاهد التابعة للمنطقة بالدقهلية، وذلك للفصل الدراسي الأول، والمقرر لها أن تبدأ غدا الأحد.

جدول المهام الأدائية في الدقهلية

وأشارت المنطقة الأزهرية في محافظة الدقهلية، إلى تحديد جدول المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس كالآتي:

- يوم الأحد 17 ديسمبر.. مادة اللغة العربية، ومادة التربية الإسلامية، ومادة الرياضيات.

- يوم الاثنين 18 ديسمبر.. مادة المهارات المهنية، ومادة الدراسات الاجتماعية، ومادة العلوم.

- يوم الثلاثاء 19 ديسمبر.. مادة اللغة الإنجليزية، ومادة تكنولوجيا المعلومات.

جدول المهام الأدائية للصف السادس الابتدائي

وحددت المنطقة الأزهرية جدول المهام الأدائية للصف السادس الابتدائي في مختلف المعاهد بالدقهلية كالآتي:

- يوم الأحد 17 ديسمبر.. مادة اللغة العربية، ومادة التربية الإسلامية، والرياضيات.

- الاثنين 18 ديسمبر.. مادة المهارات المهنية، ومادة الدراسات الاجتماعية، ومادة العلوم.

- الثلاثاء 19 ديسمبر.. مادة اللغة الإنجليزية، ومادة تكنولوجيا المعلومات.