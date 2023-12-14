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جدول امتحانات المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائية بمحافظة القليوبية 

كتب:

حسن صالح
02:16 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
امتحانات - ارشيفية

امتحانات - ارشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات المهام الأدائية الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بمحافظة القليوبية للفصل الدراسي الأول 2023- 2024 وحددت المديرية المواعيد التي تنطلق من الاثنين المقبل حتي الخميس بنظام الفترات 

جدول امتحانات المهام الأدائية للصفوف الابتدائية بمحافظة القليوبية 

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم أن جدول امتحانات المهام الأدائية الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بمحافظة القليوبية ينطلق الاثنين المقبل كالتالي:

- الاثنين 18 ديسمبر الجاري اللغة العربية في الفترة الثانية والتربية الدينية في الفترة الثالثة 

- الثلاثاء 19 ديسمبر الجاري الفترة الثانية العلوم 

والفترة الثالثة والمهارات المهنية

- الأربعاء 20 ديسمبر الجاري الفترة الثانية الرياضيات و الفترة الثالثة تكنولوجيا المعلومات 

- الخميس 21 ديسمبر الجاري الفترة الثانية الدراسات الاجتماعية والفترة الثالثة واللغة الإنجليزية

أضافت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية ل«الوطن» أنه يطبق القرار الوزاري 195 بتاريخ 9 أكتوبر 2023م خلال أداء امتحانات المهام الأدائية الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بمحافظة القليوبية بحيث يسير اليوم الدراسي حسب الخطة الدراسية دون تعطيل أي فترة من الفترات الدراسية حتى نهاية اليوم الدراسي

ضوابط أداء امتحانات المهام الأدائية بالقليوبية 

وأوضحت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن ضوابط أداء امتحانات المهام الأدائية الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بمحافظة القليوبية للمدارس الرسمية والرسمية للغات و الخاصة كالتالي:

- يتم عقد المهمة بدءا من الفترة الثانية في اليوم الدراسي

- يسير اليوم الدراسي حسب الخطة الدراسية دون تعطيل بقية الحصص حتي نهاية اليوم 

- يقدم المعلم الدعم اللازم لطلابه في اختيار المهام المناسبة لميولهم 

- تقيس المهام الأدائية مدى اكتساب الطلاب للمهارات

- يوزع المعلم على الطلاب عدد من المهام الأدائية المتعلقة بالمقرر الدراسي ويختار الطالب واحدة منها

- يخصص للمهام الأدائية 35 درجة لكل مادة توزع كما يلي:

5 درجات التخطيط الجيد

5 درجات جدية العمل

25 درجة المنتج النهائي 

الإجمالي: 35 درجة.

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