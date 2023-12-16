«رياضة أسيوط» تعلن شروط الالتحاق بدورات إنقاذ الغرقى

أعلن الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة المركزية للأداء الرياضي، والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، عن تنظيم دورات الإنقاذ لأعضاء فرق الجوالة والجوالات وأعضاء مراكز الشباب معتمدة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

مزاولة مهنة الإنقاذ

وقال عادل فؤاد، وكيل مديرية الشباب والرياضة لشئون الشباب، إن من يجتاز الاختبار النهائي للدورة يمنح شهادة وكارنيه مزاولة مهنة الإنقاذ، وله الحق في توثيق الشهادة بالخارجية.

شروط الاشتراك في الدورة

وتتمثل شروط الاشتراك الدورة التدريبية ما يلي:

- على كل متقدم للسباحة أن يجيد القراءة والكتابة ويجيد السباحة الحرة ويستطيع السباحة لمسافة 200 متر في 5 دقائق دون توقف.

- سداد مبلغ 50 جنيها قيمة الاختبار المبدئي واستمارة الاشتراك، ومن يجتاز الاختبار المبدئي يسدد مبلغ 600 جنيه قيمة التدريب على مهارات الإنقاذ لمدة 4 أيام لصالح الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ولا يحق الاسترداد بعد الدفع.

- إرفاق صورتين شخصيتين مع استمارة الاشتراك وصورة الرقم القومي للمشارك علما أنه سيتم تحديد موعد الدورة بعد اكتمال العدد المطلوب.

- للاشتراك التوجه لمديرية الشباب والرياضة بأسيوط بمجمع المصالح الدور التاسع والتواصل مع منسق الجوالة بالإدارة العامة للشباب.