الإمارات تعلن الحداد الرسمي 3 أيام على وفاة أمير الكويت

نعى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ببالغ الحزن و الأسى، أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 86 عاما.

وأمر رئيس الدولة، بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم وتنكيس الأعلام خلالها على جميع الدوائر الرسمية داخل الدولة والسفارات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات في الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «وام».

من ناحية أخرى، نكست مؤسسات كويتية بينها مركز جابر الأحمد الثقافي أعلامها لوفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، كما أغلقت المحال التجارية أبوابها في سوق المباركية، عقب الإعلان عن وفاة أمي الكويت، وفقا لما ذكرته صحيفة «الراي» الكويتية.

كما عملت وزارة التربية الكويتية حاليا على إعادة إعداد جدول اختبارات الفترة الدراسية الأولى لصفوف النقل للمرحلتين المتوسطة والثانوية والتي كان من المقرر لها البدء غدا، فيمال قالت صحيفة «الأنباء» الكويتية، إن مصادر تربوية مطلعة، أشارت إلى أن ترحيل الاختبارات سيشمل جميع الصفوف بما فيها امتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ في 3 يناير من العام المقبل 2024.

من جانبها، قالت صحيفة «الأنباء» الكويتية، إن البلاد في حزن كبير بحجم عطاءات وإنجازات فقيدها الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي كان نموذجا يحتذى في التسامح والخير والعطاء والعدل والتواضع بكل وجوهه، مشيرة إلى، إلى أن أمير البلاد الراحل، أعطى الكثير للشعب الكويتي وأمته مدافعا عن الحق بصدق وإخلاص، وساعيا للسلام والتسامح ونبذ الحروب والفرقة.

مناصب أمير الكويت الشيخ الراحل نواف الأحمد الصباح

وتولى الشيخ الراحل نواف الأحمد الصباح، قبل توليه مقاليد الحكم في الكويت، العديد من المناصب المهمة، وبدأ رحلته في العمل السياسي في فبراير 1962، عندما تولى منصب محافظ حولي، وتولى مسؤولية المحافظة حولي لمدة 16 عاما.

وفي مارس من العام 1978، تولى الشيخ نواف الأحمد الصباح، حقيبة وزارة الداخلية خلفا للأمير الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، الذي تولي منصب ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء في بداية عهد الراحل الأمير الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.

وشهد شهر يناير من العام 1988، تولي الشيخ الراحل نواف الأحمد الصباح منصب وزير الدفاع.