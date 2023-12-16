نقيب الأشراف ينعى أمير دولة الكويت: قدّم خدمات جليلة

نعى السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذى وافته المنية اليوم السبت.

المواساة إلى دولة الكويت

وأعرب نقيب الأشراف، عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد المغفور له بإذن الله تعالى الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم من خدمات جليلة، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان، «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».

وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

وكان الديوان الأميري الكويتي، أعلن وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، صباح السبت، عن عمر ناهز 86 عاما.