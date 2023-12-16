الرئيس الفلسطيني ينعى أمير الكويت: فقدنا قائدا وقف بجانب قضيتنا بإخلاص

نعى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 86 عامًا.

وقال الرئيس الفلسطيني: «إن فلسطين خسرت برحيله قائدًا عربيًا، أفني حياته في خدمة أبناء شعبه، وأمته، ووقف إلى جانب قضيتنا الوطنية، وإلى جانب شعبنا، وحقوقه المشروعة بكل إخلاص».

الرئيس الفلسطيني ينعي وفاة أمير الكويت

تقدم محمود عباس بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية، لولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وللحكومة الكويتية، والشعب الكويتي الشقيق، باسم دولة فلسطين وشعبها، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية.