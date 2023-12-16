حكاية مسجد بناه أمير الكويت الراحل على نفقته الشخصية قبل وفاته

روت صحيفة «الأنباء» الكويتية حكاية مسجد بناه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت على نفقته الشخصية قبل وفاته، موضحة أنه عام 2009 تم تخصيص موقع لإقامة مسجد ومركز إسلامي بضاحية الصديق في جنوب السرة بالقطعة 1.

على مساحة 10 آلاف متر مربع، بني المسجد على نفقة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ليتحول مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق، إلى وجهة للجميع.

الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

استطاع المسجد الذي بُني على نفقة أمير دولة الكويت قبل وفاته، أن يجذب المصلين والمعتكفين من كل الشرائح خاصة في صلاة التراويح والقيام بالعشر الأواخر من شهر رمضان، وبحسب صحيفة «الأنباء» الكويتية، تحول إلى خلية نحل إيمانية بفضل رعاية الأمير الراحل.

عرف الكويتيون الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بحسب صحيفة «الأنباء» الكويتية، بعطاءاته الخيرة وكرمه وجوده، موضحة أن العمل الخيري كان في صلب اهتماماته، فضلاً عن خدمة بيوت الله وإعمار المساجد عنده من الأولويات.

أسباب حرص الكويتيين على زيارة المسجد

فسّرت صحيفة «الأنباء» الكويتية، أسباب حرص الكويتيين على زيارة هذا المسجد، حيث اهتمام الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بإمداد المسجد بمجموعة من القراء المتميزين، أيضاً السعة المكانية للمسجد والكرم لجموع المصلين والمعتكفين والمتهجدين: «وهذا دليل واضح وجلي على حب الحادب على دينه سمو الأمير الراحل لبيوت الله».