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انتخابات المصريين بالداخل

حزب «المصريين» ينعى أمير الكويت: ترك مسيرة عطرة ستبقى نبراسا يقتدي به الأجيال

كتب:

محمد أيمن سالم
01:21 م | السبت 16 ديسمبر 2023
أمير الكويت

أمير الكويت

نعى المستشار حسين أبوالعطا رئيس حزب «المصريين» وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، وأعضاء الهيئة العليا وجميع قيادات الحزب، بخالص الحزن والأسى، أمير الكويت نواف الأحمد الجابر، الذي غيبه الموت، اليوم.

وقال «أبوالعطا» في بيان: «أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى دولة الكويت العربية الشقيقة قيادةً وشعبًا، والأمتين العربية والإسلامية، في وفاة الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه وألهم شعب الكويت والوطن العربي الصبر والسلوان».

أضاف رئيس حزب «المصريين» أن الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، أمضى حياته في خدمة أمته ووطنه، وبذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق الخير والرخاء والاستقرار لأبناء الكويت، ورحل بعد مسيرة حافلة بالإنجازات المحلية والعربية والعالمية تزخر بالعطاء وخدمة الوطن وأبنائه، وترك مسيرة عطرة ستبقى نبراسًا يقتدي به الأجيال، مؤكدًا أن رحيله خسارة كبيرة للأمة العربية والإسلامية.

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