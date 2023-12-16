جامعة أسيوط تستضيف مؤتمرا تقنيا الأربعاء المقبل.. مسابقات بحثية وجوائز مالية

تستضيف جامعة أسيوط، يوم الأربعاء المقبل، فعاليات المؤتمر التقني «Devfest'23»؛ بإشراف الدكتورة تيسير حسن عبدالحميد عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والذي تنظمه مجموعة مطوري جوجل أسيوط «GDG Assiut»؛ للعام الثاني على التوالي، وذلك في العاشرة صباحاً، بقاعة الدكتور محمد رأفت محمود بالمبنى الإداري بالجامعة، على مدار يومين.

الاتجاهات التكنولوجية

وذكر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن المؤتمر يهدف إلى تعريف الطلاب والخريجين على أحدث الاتجاهات التكنولوجية في العصر الحالي؛ وذلك من خلال نخبة من التقنيين، والمطوّرين، والخبراء؛ في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الرقمية، وريادة الأعمال؛ مما يخلق بيئة للتعلم، والنمو، والمعرفة؛ مشيداً بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى للمؤتمر بجامعة أسيوط «Devfest'22»، والتي أظهرت ما تتميز به الجامعة من كوادر علمية، قادرة على مواكبة التقنيات التكنولوجية الحديثة على مستوى العالم.

وأكد رئيس جامعة أسيوط؛ أهمية هذا الحدث التقني الأهم على مستوى الصعيد، والذي تستضيفه الجامعة- للعام الثاني على التوالي، ويعد فرصة متميزة؛ للطلاب، وخريجي الجامعة؛ لنشر ثقافة الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولتوظيف التقنيات الحديثة؛ لحل مشكلات المجتمع.

فعاليات المؤتمر

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة تيسير حسن؛ إن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر تتضمن عددًا من الجلسات العلمية؛ والتي يحاضر بها (11) متحدثاً في المجالات التكنولوجية المختلفة، كما تضم الفعاليات أيضاً 8 ورش عمل حول؛ إلى جانب معرض للشركات المحلية والدولية، والمتضمن تقديم عدد من المنح، وفرص تمويل للشركات الناشئة.

أما اليوم الثاني؛ فيتضمن مسابقة الابتكار، والتميز، وهي مسابقة يتنافس خلالها المطورون لمدة 24 ساعة؛ على حل مشكلة من مشكلات المجتمع؛ باستخدام تقنية من تقنيات جوجل الحديثة، وتقدم المسابقة جوائز مالية تصل لـ15 ألف جنيه للفائزين بالثلاثة مراكز الأولى، والتسجيل ي المسابقة متاح حتى يوم الثلاثاء 19 من ديسمبر.