«فرقة نسائية في التسعينات».. طرح البرمو التشويقي لـ«مقسوم»

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «مقسوم» البرمو التشويقي الأول للفيلم قبل طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم: ليلى علوي، شيرين رشا وسما إبراهيم، من تأليف هيثم دبور الذي يشارك في إنتاج الفيلم مع أحمد يوسف ومن إخراج كوثر مختار يونس.

وتدور أحداث فيلم «مقسوم» حول 3 صديقات ينشأن معا فرقة موسيقية نسائية في فترة التسعينيات، وتدفعهن الظروف للتقاء مرة أخرى بعد مرور 30 عاما.

البرومو التشويقي لـ «مقسوم»

ليلى علوي تنتظر «مقسوم» و«آل شنب»

ولا يعتبر «مقسوم» هو العمل السينمائي الوحيد الذي تنتظر الفنانة ليلى علوي عرضه خلال الفترة المقبلة، حيث تشارك في فيلم «آل شنب» للمخرجة أيتن أمين، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم: لبلبة، سوسن بدر، خالد سرحان، محمود البزاوي، أسماء جلال، هيدي كرم، علي الطيب، حسن مالك، سلافة غانم، ابتهال الصريطي، هبة يسري، أحمد عصام، نورين أبو سعدة.