«الثقافة» تعلن تعليق الفعاليات الفنية ثلاثة أيام حدادًا على وفاة أمير الكويت

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تعليق الأنشطة والفعاليات الفنية، بالمواقع الثقافية التابعة للوزارة، بأنحاء الجمهورية، لمدة ثلاثة أيام، وذلك تفعيلًا لإعلان جمهورية مصر العربية، حالة الحداد العام، لرحيل سمو الشيخ، نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت.

ونعت وزيرة الثقافة، فقيد الأمتين العربية والإسلامية، راجية من الله أن يتغمده برحمته، ويُلهم شعب الكويت الصبر والسلوان.