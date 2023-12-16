إزالة لافتات وإعلانات غير مرخصة في حملة مكبرة بالدقهلية

قاد الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة لإزالة اللافتات ورفع الإعلانات العشوائية وغير المرخصة والتي جرى تعليقها دون إذن، بالتنسيق مع شرطة المرافق والمرور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، واستهدفت الحملة عددا من الشوارع والميادين الرئيسية في نطاق الحي.

إزالة اللافتات والإعلانات غير المرخصة بالدقهلية

وأكد رئيس حي شرق، في بيان، أنه جرى شن حملة مكبرة لإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة التي جرى تعليقها بدون تصريح أو عمل ترخيص للحفاظ على الصورة البصرية، وأسفرت الحملة عن إزالة 47 إعلانا غير مرخص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإزالة الإعلانات ذات المساحات الكبيرة للحفاظ على حياة وسلامة المواطنين.

تكثيف الحملات على الشوارع والميادين

وشدد «عبد العاطي» على ضرورة تكثيف الحملات على الشوارع والميادين في نطاق الحي، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية، للحفاظ على مظهر وجمال المدينة من التلوث البصري ورفع الإشغالات التي تعيق حركة السير والمواطنين وتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.