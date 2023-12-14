إزالة مبنى على مساحة 1200 متر في حملة مكبرة بالدقهلية

شن محمد عبدالباقي، رئيس مجلس مدينة منية النصر، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في محافظة الدقهلية وأملاك الدولة، ومحاسبة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق ومصادرة مواد البناء بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية.

إزالة مبنى مخالف على مساحة 1200 متر

وأكد رئيس مجلس مدينة منية النصر، في بيان، أن أسفرت الحملة عن إزالة مبنى مخالف على مساحة 1200 متر على الأراضي الزراعية بقرية الدراكسة لفرض عمل مزرعة مواشي دون إذن أو ترخيص، لافتا إلى أنه تم رفع وإزالة مواد البناء والتشوينات مصادرتها، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ضد المخالفين، وتسليم الموقع خالي من الإشغالات لمسؤولي الزراعة بالإضافة إلى فك شدة خشبية على مساحة 120 متر.

التصدي للمخالفات في المهد

وشدد «عبد الباقي» على ضرورة التصدي لأي مخالفات في المهد ومنع تطورها ومتابعة الحالات المخالفة أول بأول وبصورة مستمرة، وتطبيق القانون على المخالفين بكل حسم وحزم لأي شكل من أشكال التعدي، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية للحفاظ على الرقعة والمسطحات الخضراء، وإعادة زراعة الأراضي التي تم تبويرها من جديد وهذه المخالفات تقع تحت بند الجناية وعقوبتها تصل إلى سنتين.