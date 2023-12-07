رفع 3200 طن مخلفات في حملة مكبرة بالدقهلية

شنت محافظة الدقهلية، حملة مكبرة في قطاع النظافة وكنس الشوارع والميادين، لرفع القمامة والأتربة بنطاق المنطقة المركزية بشرق وغرب مدينة المنصورة وضواحيها، وبنطاق مدينة ومركز طلخا بمشاركة معدات جهاز نظافة وتجميل المنصورة.

رفع 3200 طن مخلفات في حملة مكبرة

وأوضح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية في بيان، أنه جرى رفع 3200 طن قمامة بلدية و300 طن أتربة و1200 طن مخلفات صلبة وناتج تقليم أشجار من الشوارع والميادين، وذلك بمشاركة 18 وحدة محلية شملت مراكز ومدن «ميت غمر وأجا والمنصورة والسنلاوين وبني عبيد وتمى الأمديد ومحلة الدمنة وشربين وبلقاس ودكرنس ومنية النصر وميت سلسيل والكردي وحيي شرق وغرب المنصورة، بالإضافة لمعدات جهاز النظافة والتجميل»، وجرى نقل المخلفات بأشكالها كافة إلى مصانع التدوير والتخلص منها بشكل آمن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

مشاركة 195 معدة نظافة في الحملة

وأكد محمد حمص، رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أنّ الحملة استمرت في مباشرة أعمالها بمشاركة 195 معدة نظافة، بين سيارات قلاب حمولة 1 و5 و10 و20 و25 طنًا وسيارات كباس حمولة 16 مترًا مكعبًا وسياره 6 أمتار وسيارات مياه ولودار وزواحف وعدد من المكنسيات، وذلك بإشراف نواب رؤساء المراكز المشار اليها.

وقال رئيس جهاز النظافة، إنّ أعمال الحملة تضمنت تشغيل المكنسيات بالشوارع والميادين في محافظة الدقهلية، إذ جرى رفع كفاءة النظافة العامة بعدد من الشوارع شملت «شارع الجيش وعبد السلام عارف، وكوبري المرور، منطقة مبارك وأبو الليل ومنطقة سندوب، وتم غسيل كورنيش سندوب وأرصفة شارع المشاية، وعبد السلام عارف، ودوران المجزر»، كما تم رفع القمامة من منطقة المجزر وشارع العبور وأحمد ماهر والترعة وسامية الجمل وتقسيم خطاب وكنس الأتربة بأرصفة دوران المجزر وشارع كلية آداب.