إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية في حملة مكبرة بالدقهلية

قاد اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالدقهلية، ومحاسبة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة ومصادرة معدات البناء وإعادة زراعة الأراضي للحفاظ على الرقعة الخضراء.

إزالة 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالدقهلية

قال رئيس مجلس مدينة ميت غمر، في بيان اليوم: نتصدى بكل قوة لملف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ونعمل على وتوسيع المسطحات الخضراء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم شن حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية.