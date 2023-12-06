ترقية 356 من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية في بني سويف

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قراراً برقم 2884، بشأن الموافقة على ترقية 356 من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، ممن أتموا المُدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو 2023، من العاملين بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية وكذا العاملين بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة إلي المستويات الوظيفية الموضحة قرين كل منهم مع احتفاظهم بالأقدمية المتبقية.

حافز 5% من الأجر الوظيفي

كما تضمن قرار محافظ بني سويف في مادته الثانية منح عدد 322 من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة، حافزا بنسبة 5% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2023، بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2023، مع التوجيه للجهات المختصة بتنفيذ القرار كلًا فيما يخصه.

ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية في بني سويف

من جانبه أوضح أحمد مرسي، مدير الموارد البشرية بمحافظة بني سويف، أن القرار يأتي في ضوء قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رقم 121 لسنة 2023 والكتاب الدوري، بشان ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنيةواستحقاق العاملين شاغلي وظائف المستويات الوظيفية كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وبالمستوى الأول أ بالمجموعة النوعية التخصصية والكتابية والفنية، وبالدرجة الأولي لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمةالمدنية بالمجموعة الحرفية، وبالمستوى الثالث أ بالمجموعة النوعية للخدمات المعاونة ممن مضى على شغلهم لهذه المستويات 3 سنوات، حافز بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وعلى موافقة لجنة الموارد البشرية بجلستها المنعقدة في 16 نوفمبر 2023 والمعتمد محضرها في 23 نفس الشهر.