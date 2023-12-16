رئيس وزراء لبنان الأسبق ينعى أمير الكويت: خسارة فادحة للوطن العربي

اعتبر رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح«86 عاما»، خسارة كبيرة وفادحة جدا للكويت وشعبها، ولدول الخليج العربي وللبنان وللوطن العربي، لما كان لديه من مآثر وطنية وعربية، مشيرًا إلى وقوف الكويت إلى جانب بلاده ودعمها في شتى المحن التي تعرض لها لبنان على مدى العقود الماضية.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، أعلن في أواخر نوفمبر الماضي، دخول أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، المستشفى على أثر وعكة صحية طارئة لإجراء فحوصات طبية وتلقي العلاج.

وسمت الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا جديدا لها، خلفا لأمير البلاد الراحل، الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي وافته المنية، في وقت سابق من اليوم عن عمر 86 عاما.

السنيورة: الشيخ نواف سار على خطى أسلافه الأمراء الكويتيين

وأضاف السنيورة، أن أمير الكويت الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سار على خطى أسلافه الأمراء الكويتيين وعلى نهج وسياسات الحكومات الكويتية المتعاقبة في دعم حرية واستقلال وسيادة وإعمار ونهوض لبنان، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، عبر حسابه بموقع إكس «تويتر سابقا»، إن رحيل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، المفجع ليس مصاباً للكويت فحسب، بل للأمة العربية والإسلامية بأسرها.

وكان أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الصباح، تولى إمارة الكويت في سبتمبر 2020، خلفا لأخيه الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.

كما قدم مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم، التعازي بوفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع إكس «تويتر سابقا»: «أحر التعازي وعظيم المواساة إلى دولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا، بوفاة أميرها المغفور له بإذن الله، نواف الأحمد الجابر الصباح، تغمد الله الفقيد الراحل برحمته الواسعة، وألهم ذويه ومحبيه وشعب الكويت على وجه الخصوص الصبر والسلوان»، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.