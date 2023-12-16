ميناء دمياط يستقبل 65 ألف طن قمح من بلغاريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة، منها السفينة «OOD HOPE MAX» والتي ترفع علم بريطانيا ويبلغ طولها 225 مترا وعرضها 32 م القادمة من بلغاريا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 65710 أطنان من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22628 طن تشمل 8925 طن يوريا و7992 طن ملح معبأ و5711 طن جبس معبأ.

حركة البضائع في ميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55300 طن تشمل 9107 أطنان خردة و437 طن مولاس و2930 طن زيت طعام و2200 طن فول صويا و9500 طن قمح و3607 طن حمص و528 طن خشب زان و 13991 طن حديد و 13000 طن ذرة.

حركة الصادرات

بينما بلغت حركة الصادرات من الحاويات 377 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 133 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2737 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137635 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 317748 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5162 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي و الفيوم، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من العين السخنة ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2974 شاحنة .