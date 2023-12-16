تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، إن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، كما جرى تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1030 شاحنة و150 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 569 شاحنة و142 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 461 شاحنة و8 سيارة.

تداول 1965 طنا و278 شاحنة بنويبع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتان دليلة والحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية، كما شهد ميناء نويبع تداول 1965 طنا و278 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين أيله و آور، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1820 راكبا بموانيها.