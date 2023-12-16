خبير اقتصادي: زيادة صادرات الشركات الغذائية إلى أفريقيا يحد من البطالة

قال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي إن صادرات الصناعات الغذائية ارتفعت بنسبة 14% في ظل أن هناك العديد من الصناعات التي يحتاجها العالم بأكمله، والمتمثلة في الصناعات الغذائية وصناعة المنسوجات التي تعتبر من الصناعات الرئيسية والاستراتيجية في كافة دول العالم كما أن الدولة المصرية تشهد توطين لبعض الصناعات خاصة المرتبطة بقطاع الزراعة مما يؤدي إلى التكامل الاقتصادي بين القطاعي الزراعي والصناعي.

أهمية الصناعات الغذائية

وأضاف جاب الله في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الصناعات الغذائية هامة للغاية والطلب عليها يكون باستمرار حتى أوقات الأزمات في ظل أن شهد القطاع الغذائي وقت انتشار فيروس كورونا توقف في العديد من مصانع دول العالم ولكن هناك العديد من الدول التي كانت نسبة الوباء بها منخفضة مثل مصر قامت بإنتاج مواد غذائية مما أدى إلى وفرة المنتجات في الاسواق المصرية وقت أزمة كورونا.

نمو القطاع الغذائي

وأوضح الخبير الاقتصادي أن مصر لديها فرص نمو هائلة في القطاع الغذائي خاصة أن الدولة المصرية تعتبر مدخل للسوق الأفريقية مثل السودان وأثيوبيا وجنوب أفريقيا ورواندا تلك الدول التي تمتلك مصر بها شركات غذائية تعمل بشكل جيد للغاية ويتم تدعيمها من خلال زيادة حجم الصادرات والحصول على العملة الدولارية مما يدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي المصري بالإضافة إلى تزويد معدلات التشغيل وتخفيف معدلات البطالة.