وكيل أول مجلس النواب ينعي أمير الكويت: نموذج للقائد الحكيم المحب لوطنه

نعى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، بخالص الحزن والأسى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، والذي وافته المنية اليوم السبت.

وذكر «سعد الدين»، أن الأمير الراحل يلقى ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات؛ قاد خلالها مسيرة الـنهضة والتنمية والتحديث لدولة الكويت الشقيقة، وأدى أمانته بكل وطنية وإخلاص، وكان حاضراً فاعلاً، وسنداً دافعاً في كل القضايا العربية والإسلامية.

قائد حكيم

وتابع وكيل أول مجلس النواب، بأن الفقيد الكريم نموذجاً ملهماً للقائد الحكيم الواعي بقضايا بلاده المنشغل بهموم محيطه العربي والإسلامي، وكان له مواقفه التاريخية البارزة في دعم ومساندة القضايا العربية والإسلامية وتعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.

وتقدم المستشار أول النواب بخالص العزاء والمواساة لدولة الكويت الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً في هذا المصاب الجلل، ويتضرع إليّ الله العلي القدير أن ينزله منازل الأبرار ويسكنه الفردوس الأعلى، وأن يحفظ الله الكويت الشقيق من كل مكروه وسوء.