كاتب كويتي: الأمير الراحل كان صالحا والبلد كلها تبكي عليه

قال يوسف العميري الكاتب والباحث السياسي الكويتي، إن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، عاش ومات طيب القلب كريم اليد، والبلد كلها الآن تبكي هذا الرجل، ويطلقون عليه الأمير الصالح، هو الابن السادس للمغفور له أحمد آل جابر، والأمير 16 لدولة الكويت.

وأضاف «العميري» خلال مداخلته على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تولى عدة مناصب منها وزارة الشؤون، ونائب للحرس الوطني، ووزيرًا للدفاع والخارجية، وكان كل منصب يتولاه يعمل بكل إخلاص وجد، وكانت أبوابه مفتوحة للمظالم كلها، وقلبه مفتوحًا لشعبه، إذ كان رجلًا معطاءً.

وتابع الباحث السياسي الكويتي أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وضع قواعد مهمة لدى وزارة الداخلية، وكذلك في وزارة الدفاع، وكانت علاقته مع الدول العربية وخاصة مصر قوية ومتينة، وله نشاط ومحافل دولية وعربية، وليس قريب على مصر أن تنعي الأمير الراحل، فمصر تربطها ارتباط كبير جدًا وعلاقة تاريخية بدولة الكويت.