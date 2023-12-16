«الشياطين الحمر قفلوا اللعبة».. نجوم الفن يحتفلون بفوز الأهلي على اتحاد جدة

احتفل عدد من النجوم بفوز النادي الأهلي على فريق اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وظهر ذلك من خلال مشاركتهم للصور والفيديوهات عبر حساباتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

واحتفل الفنان كريم فهمي وزوجته خلال تواجدهما بالسعودية بفوز النادي الأهلي، حيث ظهرا في الاستاد يرتديان تيشرت الفريق باللون الأحمر، وعلق كريم فهمي على الصور قائلًا: «مبروك الأهلي، مبروك الأهلاوية، مبروك مصر والمصريين بكل انتمائتهم زمالك، إسماعيلي، اتحاد، مصري وكل الأندية».

وتابع: «أنا فخور إني بنتمي للبلد دي وللنادي ده وهارد لك جمهور اتحاد جده، وشكرًا السعودية والشعب الجميل على حسن الاستضافة، مصر أم الدنيا».

عمرو سلامة

كما علق المخرج عمرو سلامة من خلال حسابه الرسمي على منصة «x» تويتر سابقًا، بقوله: «كزملكاوي أهنئ وأبارك للأهلي، فريق قفل اللعبة وجاب تقريبًا آخر المتاح لفرق أفريقي، ومبهر إن مع كل ده طموحه أكبر، آه في أسباب كتير ساعدت لتفوقه، لكن في مليون فريق كان عنده الأسباب دي بس معرفش يستغلها زي الأهلي».

يوسف الشريف

وعلق الفنان يوسف الشريف، على فوز النادي الأهلي، عبر حسابة الشخصي على «X»، قائلًا: «مليون مبروك للأهلي، فوز رائع وهارد لك للاتحاد».

نبيل الحلفاوي

كما شارك الفنان نبيل الحلفاوي الفوز والاحتفال أيضا من خلال حسابه على «X» قائلًا: «ألف مبروك للقلعة الحمراء، وشكرًا للجمهور العظيم، الأهلي غير يا جماعة، مهما كانت الظروف والحالة لا تأمن إن واجهك بشخصيته، هارد لك لاتحاد جده، فريق متكامل لم يحالفه الحظ، النتيجة لا تعبر بدقة عن سير المباراة».

محمد رمضان

احتفل الفنان محمد رمضان بفوز النادي الأهلي من خلال نشر مقطع فيديو للمباراة على حسابه الشخصي على «إنستجرام» معلقًا عليه قائلًا: «ودي يا أهلي، مبروك لمصر، الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، حظ سعيد المرة القادمة للنادي الشقيق الاتحاد السعودي».