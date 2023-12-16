«تضامن السويس»: تنفيذ 10 حملات ضمن مبادرة «هنوصلك» بأحياء المحافظة

شهدت محافظة السويس تنفيذ 10 حملات لمبادرة «هنوصلك» لاستخراج بطاقة الخدمة المتكاملة لذوي القدرات الخاصة، برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي، وإشراف أميمة رفعت، وكيل الوزارة بمحافظة السويس.

10 حملات لمبادرة هنوصلك

وقالت أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالسويس، في تصريح خاص، إنه جار تنفيذ مبادرة «هنوصلك» في المحافظة، بالتنسيق مع المديرية، من خلال الوزارة لتنظيم الحملات، موضحة أنه تم تنفيذ أكثر من 10 حملات حتى الآن بمكاتب التأهيل بالجناين ومنطقة عرب المعمل والمثلث.

وأوضحت وكيل وزارة التضامن، أن مبادرة «هنوصلك» لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، تتيح لهم الحصول على حقوقهم التي كفلها القانون.

الوصول لذوي الهمم في أماكنهم

وتابعت أن مبادرة «هنوصلك» تهدف إلى الوصول لذوي الهمم في مناطق سكنهم للتسجيل على المنظومة الخاصة بالمبادرة، وهي استخراج كروت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة أو تسجيل التظلمات للحالات اللي تم رفضها مسبقا من القومسيون الطبي، بالتنسيق مع إدارة التأهيل بمديرية التضامن ومكاتب التأهيل بالسويس والجمعيات المتطوعة.